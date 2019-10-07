***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.194,08 % 0,00746Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00054Bağımsız Denetim Ücreti8.710,87 % 0,05443Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.891,81 % 0,09305Fon Yönetim Ücreti407.186,45 % 2,54434Hisse Senedi Komisyonu18.018,5 % 0,11259Tahvil Bono Komisyonu19,97 % 0,00012Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.811,97 % 0,02382Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.456,01 % 0,01535Türev Araçlar Komisyonu331,14 % 0,00207Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.434,39 % 0,07145TOPLAM GİDERLER468.141,88DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.003.647,44http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790786BIST