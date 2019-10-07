***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.194,08 % 0,0039Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00028Bağımsız Denetim Ücreti5.599,1 % 0,01827Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.530,99 % 0,07026Fon Yönetim Ücreti458.447,93 % 1,49602Hisse Senedi Komisyonu21.360,73 % 0,06971Tahvil Bono Komisyonu41,84 % 0,00014Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.603,32 % 0,01828Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.078,36 % 0,01005Türev Araçlar Komisyonu248,39 % 0,00081Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.780,16 % 0,14613TOPLAM GİDERLER561.971,59DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.644.437,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790788BIST