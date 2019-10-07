***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.194,08 % 0,0039
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00028
Bağımsız Denetim Ücreti
5.599,1 % 0,01827
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.530,99 % 0,07026
Fon Yönetim Ücreti
458.447,93 % 1,49602
Hisse Senedi Komisyonu
21.360,73 % 0,06971
Tahvil Bono Komisyonu
41,84 % 0,00014
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.603,32 % 0,01828
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.078,36 % 0,01005
Türev Araçlar Komisyonu
248,39 % 0,00081
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.780,16 % 0,14613
TOPLAM GİDERLER
561.971,59
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.644.437,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790788
BIST
13:14104.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.318,26
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:145,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0431
|Açılış
|: 5,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:146,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0441
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:14277,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 277,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10