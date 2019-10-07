***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00367Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00013Bağımsız Denetim Ücreti5.678,15 % 0,00873Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.016,64 % 0,04769Fon Yönetim Ücreti681.852,94 % 1,04832Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.127,39 % 0,00635Gecelik Ters Repo Komisyonu7.777,35 % 0,01196Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.118,19 % 0,00326Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.830,59 % 0,00281Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.869,31 % 0,02747TOPLAM GİDERLER754.745,41DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.042.375,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790789BIST