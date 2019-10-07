***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00195Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00007Bağımsız Denetim Ücreti6.805,23 % 0,00557Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.850,66 % 0,06123Fon Yönetim Ücreti1.371.568,91 % 1,12203Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu192,67 % 0,00016Gecelik Ters Repo Komisyonu12.502,35 % 0,01023Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.253,96 % 0,00103Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.551,83 % 0,0127Vergiler ve Diğer Harcamalar42.257,91 % 0,03457Türev Araçlar Komisyonu10.313,62 % 0,00844Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.964,35 % 0,02288TOPLAM GİDERLER1.551.736,34DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.239.807,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790790BIST