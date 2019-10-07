***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 11:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.536,37 % 0,03702
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00058
Bağımsız Denetim Ücreti
4.017,36 % 0,02686
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.487,7 % 0,07012
Fon Yönetim Ücreti
52.456,19 % 0,35072
Hisse Senedi Komisyonu
4.769,08 % 0,03189
Tahvil Bono Komisyonu
117,6 % 0,00079
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.547,15 % 0,03709
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.053,18 % 0,06053
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
18.468,1 % 0,12348
Türev Araçlar Komisyonu
2.771,97 % 0,01853
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.442,59 % 0,04976
TOPLAM GİDERLER
120.753,98
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.956.693,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790791
BIST
13:13104.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.322,79
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:135,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0418
|Açılış
|: 5,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:136,3014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0442
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:13277,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 277,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10