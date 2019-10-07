***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.536,37 % 0,03702Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00058Bağımsız Denetim Ücreti4.017,36 % 0,02686Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.487,7 % 0,07012Fon Yönetim Ücreti52.456,19 % 0,35072Hisse Senedi Komisyonu4.769,08 % 0,03189Tahvil Bono Komisyonu117,6 % 0,00079Gecelik Ters Repo Komisyonu5.547,15 % 0,03709Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.053,18 % 0,06053Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.468,1 % 0,12348Türev Araçlar Komisyonu2.771,97 % 0,01853Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.442,59 % 0,04976TOPLAM GİDERLER120.753,98DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.956.693,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790791BIST