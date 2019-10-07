***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00148Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,0005Bağımsız Denetim Ücreti5.629,08 % 0,00348Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri172.059,25 % 0,10643Fon Yönetim Ücreti2.467.190,83 % 1,52607Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu129,98 % 0,00008Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.936,56 % 0,00305Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler73.728,01 % 0,0456TOPLAM GİDERLER2.726.148,56DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ161.669.685,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790792BIST