***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.119,51 % 0,00147
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
137,29 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
4.541,05 % 0,00314
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.340,26 % 0,01062
Fon Yönetim Ücreti
1.001.499,44 % 0,69323
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
160.726,36 % 0,11125
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
991,96 % 0,00069
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
841,84 % 0,00058
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.569,06 % 0,00939
TOPLAM GİDERLER
1.199.766,77
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
144.468.547
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790885
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0146
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8457
En Düşük
5,8303
18:056,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4184
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10