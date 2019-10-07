***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.119,51 % 0,00147Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,29 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti4.541,05 % 0,00314Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.340,26 % 0,01062Fon Yönetim Ücreti1.001.499,44 % 0,69323Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu160.726,36 % 0,11125Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu991,96 % 0,00069Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar841,84 % 0,00058Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.569,06 % 0,00939TOPLAM GİDERLER1.199.766,77DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.468.547http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790885BIST