***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.291,67 % 0,00625Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,94 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti4.807,11 % 0,0131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.977,3 % 0,01357Fon Yönetim Ücreti477.897,93 % 1,30246Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu46.024,65 % 0,12543Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.334,42 % 0,01454Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.705,79 % 0,02373Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.994,82 % 0,02724TOPLAM GİDERLER560.144,63DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.692.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790886BIST