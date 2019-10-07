***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.920,5 % 0,01082
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
260,07 % 0,00096
Bağımsız Denetim Ücreti
9.702,2 % 0,03595
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.332,03 % 0,0457
Fon Yönetim Ücreti
395.281,16 % 1,46482
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
106,69 % 0,0004
Gecelik Ters Repo Komisyonu
456,75 % 0,00169
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.501,37 % 0,00576
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.554,45 % 0,00576
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.794,34 % 0,02147
TOPLAM GİDERLER
429.909,56
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.984.883,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790887
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0146
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8457
En Düşük
5,8303
18:056,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4184
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10