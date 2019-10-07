***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.920,5 % 0,01082Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri260,07 % 0,00096Bağımsız Denetim Ücreti9.702,2 % 0,03595Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.332,03 % 0,0457Fon Yönetim Ücreti395.281,16 % 1,46482Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu106,69 % 0,0004Gecelik Ters Repo Komisyonu456,75 % 0,00169Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.501,37 % 0,00576Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.554,45 % 0,00576Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.794,34 % 0,02147TOPLAM GİDERLER429.909,56DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.984.883,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790887BIST