***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00083Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00003Bağımsız Denetim Ücreti5.774,74 % 0,00201Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri149.113,78 % 0,05196Fon Yönetim Ücreti2.146.572,52 % 0,74802Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu129,56 % 0,00005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar947,07 % 0,00033Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.749,07 % 0,01978TOPLAM GİDERLER2.361.761,59DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ286.966.883,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790889BIST