***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00398Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00014Bağımsız Denetim Ücreti5.134,03 % 0,00856Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.959,76 % 0,03826Fon Yönetim Ücreti107.788,26 % 0,17963Hisse Senedi Komisyonu221,67 % 0,00037Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu50,4 % 0,00008Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu87,23 % 0,00015Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.240,07 % 0,00373Vergiler ve Diğer Harcamalar5.304,88 % 0,00884Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.870,88 % 0,02145TOPLAM GİDERLER159.132,03DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.004.264,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790890BIST