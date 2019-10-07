***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00555Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti5.134,03 % 0,01194Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.608,91 % 0,04561Fon Yönetim Ücreti77.234,06 % 0,17963Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24,6 % 0,00006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.624,12 % 0,00378Vergiler ve Diğer Harcamalar4.229,85 % 0,00984Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.628,53 % 0,02239TOPLAM GİDERLER119.958,95DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.995.181,44http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790891BIST