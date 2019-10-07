***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00128Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri73,1 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti5.133,45 % 0,00274Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.391,97 % 0,01623Fon Yönetim Ücreti153.860,08 % 0,08217Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu111,59 % 0,00006Gecelik Ters Repo Komisyonu126.204,75 % 0,0674Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu113.563,63 % 0,06065Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu100,59 % 0,00005Vergiler ve Diğer Harcamalar98.754,23 % 0,05274Türev Araçlar Komisyonu7.397,55 % 0,00395Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.756,65 % 0,0191TOPLAM GİDERLER573.735,75DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ187.239.037,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790892BIST