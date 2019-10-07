***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00439Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00016Bağımsız Denetim Ücreti4.354,69 % 0,008Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.011,88 % 0,03492Fon Yönetim Ücreti203.628,86 % 0,37401Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar882,49 % 0,00162Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.272,16 % 0,02438TOPLAM GİDERLER243.624,93DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.444.676,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790893BIST