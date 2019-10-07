***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,29 % 0,00062Bağımsız Denetim Ücreti4.579,19 % 0,0207Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.770,65 % 0,02156Fon Yönetim Ücreti146.146,16 % 0,66053Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu280,16 % 0,00127Gecelik Ters Repo Komisyonu160,65 % 0,00073Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu325,01 % 0,00147Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar385,58 % 0,00174Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.621,09 % 0,01185TOPLAM GİDERLER159.405,78DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.125.458,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790895BIST