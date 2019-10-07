***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
137,29 % 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti
4.579,19 % 0,00371
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.424,2 % 0,0214
Fon Yönetim Ücreti
850.766,19 % 0,68906
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.369,56 % 0,00111
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.798,65 % 0,00146
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.103,03 % 0,00089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
730,52 % 0,00059
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.168,16 % 0,00824
TOPLAM GİDERLER
897.076,79
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.466.871,93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790896
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0133
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8444
En Düşük
5,8303
18:056,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4204
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10