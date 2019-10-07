***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,29 % 0,00011Bağımsız Denetim Ücreti4.579,19 % 0,00371Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.424,2 % 0,0214Fon Yönetim Ücreti850.766,19 % 0,68906Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.369,56 % 0,00111Gecelik Ters Repo Komisyonu1.798,65 % 0,00146Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.103,03 % 0,00089Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar730,52 % 0,00059Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.168,16 % 0,00824TOPLAM GİDERLER897.076,79DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.466.871,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790896BIST