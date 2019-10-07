***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.123,94 % 0,02321Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.877,98 % 0,04238Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.499,87 % 0,0929Fon Yönetim Ücreti22.814,02 % 0,24934Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7,14 % 0,00008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu46,63 % 0,00051Vergiler ve Diğer Harcamalar440,64 % 0,00482Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.573,99 % 0,03906TOPLAM GİDERLER41.384,21DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.149.761,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790897BIST