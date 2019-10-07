***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,94 % 0,00032Bağımsız Denetim Ücreti5.172,21 % 0,01506Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.178,1 % 0,03256Fon Yönetim Ücreti379.575,25 % 1,1055Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu80,67 % 0,00023Gecelik Ters Repo Komisyonu453,6 % 0,00132Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu603,95 % 0,00176Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar739,95 % 0,00216Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.515,25 % 0,01606TOPLAM GİDERLER403.429,92DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.335.183,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790898BIST