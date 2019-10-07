***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,94 % 0,00015Bağımsız Denetim Ücreti4.743,21 % 0,00658Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.358,4 % 0,0324Fon Yönetim Ücreti799.407,91 % 1,10879Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu148,07 % 0,00021Gecelik Ters Repo Komisyonu970,2 % 0,00135Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu576,16 % 0,008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar712,76 % 0,00099Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.931,68 % 0,01378TOPLAM GİDERLER839.959,33DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.097.229,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790899BIST