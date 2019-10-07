***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.855,53 % 0,00318
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.558,42 % 0,0061
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.714,07 % 0,09899
Fon Yönetim Ücreti
381.019,65 % 0,65349
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
77,75 % 0,00013
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.302,9 % 0,00738
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.183,27 % 0,00374
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
61,94 % 0,00011
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.301,44 % 0,01595
Türev Araçlar Komisyonu
6.548,29 % 0,01123
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.495,59 % 0,02143
TOPLAM GİDERLER
479.118,85
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.305.333,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790900
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4172
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10