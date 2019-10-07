***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.855,53 % 0,00318Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.558,42 % 0,0061Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.714,07 % 0,09899Fon Yönetim Ücreti381.019,65 % 0,65349Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu77,75 % 0,00013Gecelik Ters Repo Komisyonu4.302,9 % 0,00738Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.183,27 % 0,00374Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu61,94 % 0,00011Vergiler ve Diğer Harcamalar9.301,44 % 0,01595Türev Araçlar Komisyonu6.548,29 % 0,01123Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.495,59 % 0,02143TOPLAM GİDERLER479.118,85DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.305.333,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790900BIST