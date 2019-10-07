***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,00114Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri260,07 % 0,00009Bağımsız Denetim Ücreti10.425,73 % 0,00372Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri118.165,59 % 0,04221Fon Yönetim Ücreti3.760.570,32 % 1,34347Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu499,71 % 0,00018Gecelik Ters Repo Komisyonu1.124,55 % 0,0004Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.077,08 % 0,0011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.254,28 % 0,00081Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.653,58 % 0,01595TOPLAM GİDERLER3.944.216,91DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ279.915.413,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790901BIST