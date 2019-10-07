***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,01313Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,79 % 0,00088Bağımsız Denetim Ücreti5.446,94 % 0,02994Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.149,94 % 0,08327Fon Yönetim Ücreti163.420,86 % 0,89817Hisse Senedi Komisyonu364,53 % 0,002Tahvil Bono Komisyonu191,02 % 0,00105Gecelik Ters Repo Komisyonu658,35 % 0,00362Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.012,12 % 0,01106Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.110,01 % 0,05007Vergiler ve Diğer Harcamalar5.543,63 % 0,07456Türev Araçlar Komisyonu13.566,79 % 0,07456Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.310,44 % 0,05667TOPLAM GİDERLER228.322,58DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.194.842,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790902BIST