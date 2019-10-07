***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,01313
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
159,79 % 0,00088
Bağımsız Denetim Ücreti
5.446,94 % 0,02994
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.149,94 % 0,08327
Fon Yönetim Ücreti
163.420,86 % 0,89817
Hisse Senedi Komisyonu
364,53 % 0,002
Tahvil Bono Komisyonu
191,02 % 0,00105
Gecelik Ters Repo Komisyonu
658,35 % 0,00362
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.012,12 % 0,01106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.110,01 % 0,05007
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.543,63 % 0,07456
Türev Araçlar Komisyonu
13.566,79 % 0,07456
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.310,44 % 0,05667
TOPLAM GİDERLER
228.322,58
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.194.842,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790902
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0140
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8451
En Düşük
5,8303
18:056,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4168
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10