***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti5.134,57 % 0,00221Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.842,66 % 0,01798Fon Yönetim Ücreti191.239,39 % 0,08217Hisse Senedi Komisyonu296,44 % 0,00013Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.183,2 % 0,0018Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.160,37 % 0,0005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.895,51 % 0,00081Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.814,19 % 0,01797TOPLAM GİDERLER290.041,18DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ232.727.550,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790904BIST