***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,0128
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00046
Bağımsız Denetim Ücreti
5.143,51 % 0,02756
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.480,24 % 0,21158
Fon Yönetim Ücreti
404.983,2 % 2,17035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
47.681,95 % 0,25553
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.710,95 % 0,0842
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.029,88 % 0,04839
TOPLAM GİDERLER
524.504,58
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.659.782,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790905
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4172
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10