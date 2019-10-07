***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,0128Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00046Bağımsız Denetim Ücreti5.143,51 % 0,02756Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.480,24 % 0,21158Fon Yönetim Ücreti404.983,2 % 2,17035Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu47.681,95 % 0,25553Vergiler ve Diğer Harcamalar15.710,95 % 0,0842Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.029,88 % 0,04839TOPLAM GİDERLER524.504,58DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.659.782,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790905BIST