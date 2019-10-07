***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00107Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti5.568,7 % 0,00248Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri306.371,76 % 0,013667Fon Yönetim Ücreti4.865.224,13 % 2,17035Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.727,43 % 0,003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu210.199,85 % 0,09377Vergiler ve Diğer Harcamalar15.153,45 % 0,00676Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.471,8 % 0,01984TOPLAM GİDERLER5.456.191,97DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ224.167.429,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790906BIST