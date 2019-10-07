***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00107
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti
5.568,7 % 0,00248
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
306.371,76 % 0,013667
Fon Yönetim Ücreti
4.865.224,13 % 2,17035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.727,43 % 0,003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
210.199,85 % 0,09377
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.153,45 % 0,00676
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.471,8 % 0,01984
TOPLAM GİDERLER
5.456.191,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
224.167.429,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790906
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0119
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8435
En Düşük
5,8303
18:056,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4169
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10