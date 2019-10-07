***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00007Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri173,38 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti8.896,81 % 0,00027Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri539.145,66 % 0,01659Fon Yönetim Ücreti27.128.378,22 % 0,83456Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.591,73 % 0,00026Gecelik Ters Repo Komisyonu2.272.277,62 % 0,0699Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu84.989,52 % 0,00261Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar556.260,45 % 0,01711Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler609.870,18 % 0,01876TOPLAM GİDERLER31.210.971,73DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.250.609.608,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790907BIST