***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00007
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
173,38 % 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti
8.896,81 % 0,00027
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
539.145,66 % 0,01659
Fon Yönetim Ücreti
27.128.378,22 % 0,83456
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.591,73 % 0,00026
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.272.277,62 % 0,0699
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
84.989,52 % 0,00261
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
556.260,45 % 0,01711
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
609.870,18 % 0,01876
TOPLAM GİDERLER
31.210.971,73
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.250.609.608,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790907
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
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|Önceki Kapanış
|: 103.464
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105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
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6,4163
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10