***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.194,08 % 0,01199Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00087Bağımsız Denetim Ücreti5.601,17 % 0,05622Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.218,03 % 0,07246Fon Yönetim Ücreti149.036,77 % 1,496Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15,49 % 0,00016Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.190,33 % 0,01195Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.377,11 % 0,01382Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.813,52 % 0,24907TOPLAM GİDERLER204.163,34DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.962.320,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790908BIST