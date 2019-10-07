***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00136
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
7.054,5 % 0,00401
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.838,68 % 0,05672
Fon Yönetim Ücreti
326.771,87 % 0,18564
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
115,65 % 0,00066
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.410,35 % 0,01841
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.164,9 % 0,00066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.355,87 % 0,00077
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.413,63 % 0,02012
TOPLAM GİDERLER
507.638,3
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
176.024.275,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790909
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0119
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8435
En Düşük
5,8303
18:056,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4169
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10