***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00136Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti7.054,5 % 0,00401Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri99.838,68 % 0,05672Fon Yönetim Ücreti326.771,87 % 0,18564Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu115,65 % 0,00066Gecelik Ters Repo Komisyonu32.410,35 % 0,01841Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.164,9 % 0,00066Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.355,87 % 0,00077Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.413,63 % 0,02012TOPLAM GİDERLER507.638,3DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ176.024.275,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790909BIST