***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.194,08 % 0,00559Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.581,22 % 0,02612Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.218,91 % 0,05719Fon Yönetim Ücreti335.401,77 % 1,56975Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.592,15 % 0,00745Gecelik Ters Repo Komisyonu1.592,15 % 0,00745Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar887,32 % 0,00415Türev Araçlar Komisyonu3,15 % 0,00001Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.842,8 % 0,05543TOPLAM GİDERLER368.724,55DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.366.542,32http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790910BIST