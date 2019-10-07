***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00037Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti8.217,62 % 0,00126Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri366.373,97 % 0,05639Fon Yönetim Ücreti12.150.275,35 % 1,87005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.201,26 % 0,00188Gecelik Ters Repo Komisyonu133.046,55 % 0,02048Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.024,29 % 0,00185Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar22.152,68 % 0,00341Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler117.465,6 % 0,01808TOPLAM GİDERLER12.824.232,17DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ649.729.267,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790911BIST