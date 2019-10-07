***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00037
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti
8.217,62 % 0,00126
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
366.373,97 % 0,05639
Fon Yönetim Ücreti
12.150.275,35 % 1,87005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.201,26 % 0,00188
Gecelik Ters Repo Komisyonu
133.046,55 % 0,02048
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.024,29 % 0,00185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
22.152,68 % 0,00341
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
117.465,6 % 0,01808
TOPLAM GİDERLER
12.824.232,17
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
649.729.267,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790911
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4163
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10