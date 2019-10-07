***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,02019Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00073Bağımsız Denetim Ücreti7.990,42 % 0,06756Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.283,48 % 0,0954Fon Yönetim Ücreti176.946,36 % 1,49604Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu315,66 % 0,00267Gecelik Ters Repo Komisyonu4.261,95 % 0,03603Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.669,28 % 0,02257Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.646,71 % 0,02238Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.771,59 % 0,07416TOPLAM GİDERLER217.360,3DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.827.634,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790912BIST