***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00182Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00007Bağımsız Denetim Ücreti5.795,65 % 0,00442Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.152,62 % 0,05573Fon Yönetim Ücreti736.388,64 % 0,56102Hisse Senedi Komisyonu3.644,8 % 0,00278Tahvil Bono Komisyonu1.364,75 % 0,00104Gecelik Ters Repo Komisyonu4.806,9 % 0,00366Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.880,9 % 0,00524Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu32.140,53 % 0,02449Vergiler ve Diğer Harcamalar40.768,24 % 0,03106Türev Araçlar Komisyonu104.935,18 % 0,07994Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.707,82 % 0,01882TOPLAM GİDERLER1.037.060,88DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ131.259.913,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790913BIST