***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00182
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti
5.795,65 % 0,00442
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.152,62 % 0,05573
Fon Yönetim Ücreti
736.388,64 % 0,56102
Hisse Senedi Komisyonu
3.644,8 % 0,00278
Tahvil Bono Komisyonu
1.364,75 % 0,00104
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.806,9 % 0,00366
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.880,9 % 0,00524
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
32.140,53 % 0,02449
Vergiler ve Diğer Harcamalar
40.768,24 % 0,03106
Türev Araçlar Komisyonu
104.935,18 % 0,07994
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.707,82 % 0,01882
TOPLAM GİDERLER
1.037.060,88
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
131.259.913,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790913
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4172
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10