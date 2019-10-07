***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00134Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti6.072,96 % 0,00341Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri95.059,48 % 0,05337Fon Yönetim Ücreti999.312,08 % 0,56102Hisse Senedi Komisyonu4.558,67 % 0,00256Tahvil Bono Komisyonu2.491,7 % 0,0014Gecelik Ters Repo Komisyonu6.520,5 % 0,00366Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.580,33 % 0,00426Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu46.116,47 % 0,02589Vergiler ve Diğer Harcamalar51.953,61 % 0,02917Türev Araçlar Komisyonu137.972,56 % 0,07746Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.122,45 % 0,01803TOPLAM GİDERLER1.392.235,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ178.125.499,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790914BIST