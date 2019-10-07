***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00488Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00018Bağımsız Denetim Ücreti5.134,12 % 0,01049Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.765 % 0,03221Fon Yönetim Ücreti73.222,35 % 0,1496Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15,52 % 0,00003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar887,97 % 0,00181Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.314,12 % 0,02516TOPLAM GİDERLER109.813,93DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.944.076,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790915BIST