***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00062Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti5.146,24 % 0,00133Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri264.493,04 % 0,06848Fon Yönetim Ücreti2.024.586,85 % 0,52416Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24,03 % 0,00001Gecelik Ters Repo Komisyonu565.811,8 % 0,14649Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.077,2 % 0,00779Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8,01 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar60.057,18 % 0,01555Türev Araçlar Komisyonu233,1 % 0,00006Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96.310,02 % 0,02493TOPLAM GİDERLER3.049.222,32DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ386.252.952,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790916BIST