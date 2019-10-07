***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00062
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
5.146,24 % 0,00133
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
264.493,04 % 0,06848
Fon Yönetim Ücreti
2.024.586,85 % 0,52416
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24,03 % 0,00001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
565.811,8 % 0,14649
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.077,2 % 0,00779
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
8,01 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
60.057,18 % 0,01555
Türev Araçlar Komisyonu
233,1 % 0,00006
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
96.310,02 % 0,02493
TOPLAM GİDERLER
3.049.222,32
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
386.252.952,53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790916
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8460
En Düşük
5,8303
18:056,4205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4205
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10