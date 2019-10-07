***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 16:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00966
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00035
Bağımsız Denetim Ücreti
4.708,74 % 0,01905
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.917,46 % 0,10082
Fon Yönetim Ücreti
138.652,19 % 0,56102
Hisse Senedi Komisyonu
455,67 % 0,00184
Tahvil Bono Komisyonu
240,03 % 0,00097
Gecelik Ters Repo Komisyonu
960,75 % 0,00389
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.270,14 % 0,01323
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
6.486,1 % 0,02624
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.686,53 % 0,0311
Türev Araçlar Komisyonu
17.467,28 % 0,07068
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.099,52 % 0,03682
TOPLAM GİDERLER
216.419,26
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.714.486,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790917
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
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|Önceki Kapanış
|: 103.464
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105.176
En Düşük
102.572
18:055,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,7640
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,8460
En Düşük
5,8303
18:056,4205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4205
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10