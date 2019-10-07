***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00966Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00035Bağımsız Denetim Ücreti4.708,74 % 0,01905Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.917,46 % 0,10082Fon Yönetim Ücreti138.652,19 % 0,56102Hisse Senedi Komisyonu455,67 % 0,00184Tahvil Bono Komisyonu240,03 % 0,00097Gecelik Ters Repo Komisyonu960,75 % 0,00389Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.270,14 % 0,01323Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.486,1 % 0,02624Vergiler ve Diğer Harcamalar7.686,53 % 0,0311Türev Araçlar Komisyonu17.467,28 % 0,07068Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.099,52 % 0,03682TOPLAM GİDERLER216.419,26DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.714.486,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790917BIST