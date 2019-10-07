***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,16 % 0,00103Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti5.134,88 % 0,00222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115.514,38 % 0,04985Fon Yönetim Ücreti1.474.122,06 % 0,63609Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu125,69 % 0,00005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu146,41 % 0,00006Vergiler ve Diğer Harcamalar937,21 % 0,0004Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.100,7 % 0,0173TOPLAM GİDERLER1.638.556,18DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ231.747.114,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790918BIST