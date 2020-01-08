***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.917,5 % 0,00489Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.595 % 0,00937Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.688,9 % 0,15523Fon Yönetim Ücreti615.994,11 % 1,03161Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu201,87 % 0,00034Gecelik Ters Repo Komisyonu5.997,6 % 0,01004Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.887,89 % 0,00484Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu61,94 % 0,0001Vergiler ve Diğer Harcamalar12.533,37 % 0,02099Türev Araçlar Komisyonu10.758,6 % 0,01802Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.917,6 % 0,05848TOPLAM GİDERLER784.554,38DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.711.910,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808697BIST