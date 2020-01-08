***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 09:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.917,5 % 0,00489
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.595 % 0,00937
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
92.688,9 % 0,15523
Fon Yönetim Ücreti
615.994,11 % 1,03161
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
201,87 % 0,00034
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.997,6 % 0,01004
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.887,89 % 0,00484
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
61,94 % 0,0001
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.533,37 % 0,02099
Türev Araçlar Komisyonu
10.758,6 % 0,01802
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.917,6 % 0,05848
TOPLAM GİDERLER
784.554,38
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.711.910,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808697
BIST
11:56112.092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -508,11
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
11:565,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
11:566,6521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6456
11:56304,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,13
|Açılış
|: 304,01
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,85
|49.230.117
|% 10,95
|
|BURVA
|12,69
|4.005.016
|% 9,11
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|TIRE
|5,46
|115.828.968
|% 8,55
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|DARDL
|3,93
|93.165
|% -9,66
|
|THYAO
|13,38
|898.185.223
|% -1,25
|
|ASELS
|22,30
|399.418.845
|% -0,45
|
|HALKB
|6,09
|261.255.136
|% 0,83
|
|PETKM
|3,68
|261.213.205
|% -0,54
|
|GARAN
|10,81
|214.115.664
|% 1,69
|
|ALBRK
|1,60
|166.828.973
|% 0,00
|
|PETKM
|3,68
|261.213.205
|% -0,54
|
|THYAO
|13,38
|898.185.223
|% -1,25
|
|KRDMD
|2,58
|142.180.796
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,78
|41.659.713
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8332
|7,8725
|% 0,27
|
|Frank
|6,1290
|6,1659
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5878
|1,5958
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|8,19
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,59
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|68,67
|68,67
|0,40
|