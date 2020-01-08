***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,94 % 0,00015Bağımsız Denetim Ücreti6.985,45 % 0,00956Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.049,46 % 0,04659Fon Yönetim Ücreti1.115.706,28 % 1,5265Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu204,15 % 0,00028Gecelik Ters Repo Komisyonu1.020,6 % 0,0014Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu853,1 % 0,00117Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.057,5 % 0,00145Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.575,36 % 0,01994TOPLAM GİDERLER1.174.562,84DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.089.180,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808698BIST