***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,94 % 0,00032Bağımsız Denetim Ücreti7.710,2 % 0,02215Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.255,19 % 0,04671Fon Yönetim Ücreti533.182,02 % 1,53197Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu91,05 % 0,00026Gecelik Ters Repo Komisyonu453,6 % 0,0013Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu767,03 % 0,0022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.059,77 % 0,00304Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.227,65 % 0,02364TOPLAM GİDERLER567.857,45DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.803.615,44http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808699BIST