***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185,91 % 0,0262Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.687,97 % 0,04678Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.438,95 % 0,11054Fon Yönetim Ücreti45.638,22 % 0,37538Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7,14 % 0,00006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu46,63 % 0,00038Vergiler ve Diğer Harcamalar707,52 % 0,00582Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.078,78 % 0,05TOPLAM GİDERLER74.791,12DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.157.856,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808700BIST