***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 09:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
137,29 % 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti
7.712,32 % 0,00607
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.525,26 % 0,03662
Fon Yönetim Ücreti
1.416.780,66 % 1,11522
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.407,18 % 0,00111
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.953 % 0,00154
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.429,16 % 0,00112
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.087,34 % 0,00086
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.795,17 % 0,01401
TOPLAM GİDERLER
1.494.827,38
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
127.040.179,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808701
BIST
11:55112.058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -541,44
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
11:555,9723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
11:556,6516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6456
11:55304,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,13
|Açılış
|: 304,01
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,84
|48.899.825
|% 10,89
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,64
|3.926.370
|% 8,68
|
|TIRE
|5,44
|114.190.008
|% 8,15
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|DARDL
|3,93
|93.165
|% -9,66
|
|HUBVC
|18,84
|48.899.825
|% 10,89
|
|SMART
|9,11
|21.521.984
|% -2,36
|
|DERAS
|3,92
|11.032.349
|% -2,97
|
|NATEN
|11,44
|5.677.897
|% -3,13
|
|YKSLN
|5,96
|3.316.598
|% -2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8338
|7,8730
|% 0,28
|
|Frank
|6,1292
|6,1661
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5878
|1,5958
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|10,81
|
|Altın Gr.
|304
|305
|2,63
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,64
|