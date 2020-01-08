***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,29 % 0,00011Bağımsız Denetim Ücreti7.712,32 % 0,00607Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.525,26 % 0,03662Fon Yönetim Ücreti1.416.780,66 % 1,11522Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.407,18 % 0,00111Gecelik Ters Repo Komisyonu1.953 % 0,00154Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.429,16 % 0,00112Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.087,34 % 0,00086Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.795,17 % 0,01401TOPLAM GİDERLER1.494.827,38DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.040.179,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808701BIST