***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,29 % 0,00062Bağımsız Denetim Ücreti7.712,32 % 0,03491Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.106,29 % 0,03669Fon Yönetim Ücreti235.778,65 % 1,06724Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu287,76 % 0,0013Gecelik Ters Repo Komisyonu160,65 % 0,00073Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu549,48 % 0,00249Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar718,9 % 0,00325Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.635,02 % 0,02098TOPLAM GİDERLER258.086,36DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.092.323,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808702BIST