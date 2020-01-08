***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.711,53 % 0,01581Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.134,34 % 0,01258Fon Yönetim Ücreti231.159,09 % 0,47403Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,49 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu447,3 % 0,00092Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu280,66 % 0,00058Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar227,39 % 0,00047Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.374,28 % 0,00692TOPLAM GİDERLER249.336,08DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.764.687,71http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808704BIST