***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.711,53 % 0,02796Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.482,06 % 0,01263Fon Yönetim Ücreti128.474,69 % 0,46588Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9,6 % 0,00003Gecelik Ters Repo Komisyonu37,8 % 0,00014Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu264,7 % 0,00096Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar230,84 % 0,00084Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.420,44 % 0,00878TOPLAM GİDERLER142.631,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.576.836,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808705BIST