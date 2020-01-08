GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 09:07
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.711,53 % 0,02796
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.482,06 % 0,01263
Fon Yönetim Ücreti
128.474,69 % 0,46588
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9,6 % 0,00003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37,8 % 0,00014
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
264,7 % 0,00096
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
230,84 % 0,00084
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.420,44 % 0,00878
TOPLAM GİDERLER
142.631,66
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.576.836,31



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808705


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:56112.092
Değişim :  -0,45% |  -508,11
Açılış :  110.961  
Önceki Kapanış :  112.600  
En Yüksek
112.253 En Düşük
110.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 6,00 600 % 13,21  
HUBVC 18,85 49.230.117 % 10,95  
BURVA 12,69 4.005.016 % 9,11  
BALAT 1,95 372.491 % 8,94  
TIRE 5,46 115.828.968 % 8,55  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8332 7,8725 % 0,27  
Frank 6,1290 6,1659 % 0,05  
Riyal 1,5878 1,5958 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.580 8,19  
Altın Gr. 304 304 2,59  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,38 18,42 0,02  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,01  
B. Petrol 68,67 68,67 0,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru