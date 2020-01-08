***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.711,34 % 0,00583Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.530,07 % 0,00191Fon Yönetim Ücreti101.207,57 % 0,07655Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu352,8 % 0,00027Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44,38 % 0,00003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7,88 % 0,00001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.306,84 % 0,00099TOPLAM GİDERLER113.160,88DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ132.203.985,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808706BIST