***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.711,34 % 0,00236Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.258,77 % 0,00191Fon Yönetim Ücreti250.362,04 % 0,07655Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu882 % 0,00027Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu505,94 % 0,00015Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar72,49 % 0,00002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.780,36 % 0,00085TOPLAM GİDERLER268.572,94DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ327.044.956,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808707BIST