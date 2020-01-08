***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00164Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri73,1 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti6.737,78 % 0,00347Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.241,96 % 0,02072Fon Yönetim Ücreti213.330,07 % 0,10987Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu111,59 % 0,00006Gecelik Ters Repo Komisyonu207.607,05 % 0,10692Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu114.485,34 % 0,05896Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu100,59 % 0,00005Vergiler ve Diğer Harcamalar185.975,87 % 0,09578Türev Araçlar Komisyonu7.397,55 % 0,00381Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.050,05 % 0,02526TOPLAM GİDERLER828.298,09DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ194.174.595,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808709BIST