***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00688Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00019Bağımsız Denetim Ücreti6.738,36 % 0,01455Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.075,85 % 0,05629Fon Yönetim Ücreti111.263,87 % 0,24017Hisse Senedi Komisyonu1.223,34 % 0,00264Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu76,09 % 0,00016Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.325,58 % 0,00502Vergiler ve Diğer Harcamalar4.612,14 % 0,00996Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.333,85 % 0,03094TOPLAM GİDERLER169.922,91DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.327.094,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808710BIST