***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4, dönem fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00583Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00016Bağımsız Denetim Ücreti5.627,78 % 0,01029Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.676,61 % 0,04511Fon Yönetim Ücreti273.551,18 % 0,50005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.101,39 % 0,00201Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.940,19 % 0,03279TOPLAM GİDERLER326.170,98DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.704.702,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808708BIST